L'eolico offshore, in Italia, non arriverà a breve. I costi della tecnologia, ancora sperimentale, restano molto alti. Poiché i progetti con valutazione ambientale positiva sono solo quattro, un'eventuale asta non sarebbe competitiva, cancellando il ribasso sulla tariffa e scaricando oneri troppo alti in bolletta. Bollette che, vale la pena ricorda...