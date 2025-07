L'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia ha espresso oggi il proprio sostegno all'emendamento 13.013 proposto dal gruppo Fratelli d'Italia al DL Infrastrutture (v. allegato). La proposta secondo l'Alleanza "risolve gli equivoci relativi ai poteri di veto che, in base all'attuale disciplina del Testo Unico Rinnovabili, alcune amministrazioni possono...