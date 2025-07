Nei giorni scorsi Mase e Mimit hanno approvato lo statuto di un nuovo consorzio per lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) specializzato in impianti fotovoltaici. Si chiama Sun Raee, ha sede a Milano in via Montebello 14 ed è collegato alle società Operation Energy Srl (o Open Srl), attiva nello sviluppo di impianti solari, e Re-...