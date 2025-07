Prysmian si è aggiudicata un accordo quadro con Terna per il potenziamento della rete elettrica italiana. Il contratto quadro, della durata di tre anni con possibilità di estensione da parte di Terna per un ulteriore anno, ha un valore potenziale complessivo pari a 382,5 milioni di euro. L'accordo, si legge in una nota Prysmian, prevede la fornitur...