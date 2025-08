Energia Libera “esprime forti perplessità in merito all'impostazione e ai contenuti dell'indagine conoscitiva condotta dalla stessa Autorità sugli esiti del Mercato del giorno prima nel biennio 2023-2024”. Lo fa sapere l'associazione in un comunicato, specificando di avere inviato oggi una nota all'Autorità, a seguito dell'intervento in Parlamento ...