Arera ha pubblicato la delibera 362/2025/R/eel che fissa il premio massimo per il meccanismo di incentivazione dei sistemi di accumulo Macse a 37.000 euro per MWh per anno, contro i 32.000 euro proposti in consultazione, un valore al tempo accolto con perplessità da molti operatori perché giudicato troppo basso...