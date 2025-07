Il Mase ha pubblicato tre decreti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di altrettanti impianti di accumulo elettrochimico di energia elettrica in Puglia e Basilicata per complessivi 304 MW circa di potenza. Si tratta in particolare dei progetti Nardò1 e Nardò2 dell'israeliana Enlight Renewable Energies nell'omonimo comune in provincia di...