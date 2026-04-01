Trasporti venerdì 22 maggio 2026 di L.M.P. e C.M. Il paradosso europeo dell'auto elettrica Cronologia settimanale della mobilità 18-22 maggio × Il Global EV Outlook 2026 dell'Agenzia internazionale dell'energia ha previsto che l'Europa sarà la regione in cui la transizione all'elettrico sarà più rapida nei prossimi anni: nel 2025 le vendite di Bev sono aumentate del 30%, nel 2026 un veicolo venduto su tre sarà elettrico (anche su spinta dell’effetto Hormuz che abbiamo descritto la scorsa ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova