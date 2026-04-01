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Trasporti

di L.M.P. e C.M.

Il paradosso europeo dell'auto elettrica

Cronologia settimanale della mobilità 18-22 maggio

Il Global EV Outlook 2026 dell'Agenzia internazionale dell'energia ha previsto che l'Europa sarà la regione in cui la transizione all'elettrico sarà più rapida nei prossimi anni: nel 2025 le vendite di Bev sono aumentate del 30%, nel 2026 un veicolo venduto su tre sarà elettrico (anche su spinta dell’effetto Hormuz che abbiamo descritto la scorsa ...


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  •  Global EV Outlook 2026

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