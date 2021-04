Eni ha archiviato il primo trimestre del 2021 con un utile netto adjusted in forte crescita, pari a 270 milioni di euro, "quasi cinque volte quello conseguito nel primo trimestre 2020". E' quanto si legge in una nota disponibile in allegato.

Il primo trimestre è stato caratterizzato "dal rafforzamento dello scenario upstream in linea con l'andame ...

© Riproduzione riservata