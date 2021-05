Intelligenza artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), sicurezza informatica, robot sempre più autonomi: come impatta l'innovazione in ambito industriale? E come si adatteranno i costruttori di macchine e tutti coloro che le integrano nelle linee di processo? A poco più di 10 anni dall'entrata in vigore della Dir. 2006/42/CE, la Commissione Ue p ...

© Riproduzione riservata