Nell'ambito del Progetto ‘Community Energy for the uptake of Res in the electricity sector: Connecting long-termvisions with short-termactions' (Come Res), l'Enea organizza (6 maggio, h. 9:45/12:30, www.enea.it) un incontro online per fare il punto sulle iniziative in corso nelle Regioni interessate dal progetto con focus particolare sui modelli ...

