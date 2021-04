Enel Green Power Italia ha messo in servizio il parco eolico di Partanna, in Sicilia. L'impianto si trova in località Contrada Magaggiari, nella provincia di Trapani, ed è costituito da sei aerogeneratori da 2,4 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 14,4 MW. Il nuovo parco eolico produrrà circa 40 GWh ogni anno da fonte rinnovabile, evitando l ...

© Riproduzione riservata