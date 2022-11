Un impegno dell'Unione europea sul Loss & Damage, il fondo per compensare i danni del cambiamento climatico nei Paesi in via di sviluppo, in cambio di un impegno di tutti i Paesi a raggiungere il picco globale delle emissioni prima del 2025, e a ridurre gradualmente (phase down) l'uso di tutti i combustibili fossili. È l'accordo proposto nella nott...

© Riproduzione riservata