Con il Dco 584/2022/R/gas, l'Autorità per l'energia ha messo in consultazione le proprie proposte sulle modalità attuative del servizio di interrompibilità gas, prevedendo tra le altre cose che il prodotto mensile non avrà una remunerazione fissa, come per quello di punta, ma legata ai volumi effettivamente ridotti...

