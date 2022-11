In Europa (che non è e non è mai stato il maggiore dei mercati dell'automobile) si vendono sempre meno autovetture. Sempre in Europa si è deciso, evidentemente senza interpellare i consumatori, che non a tendere, ma a partire da un certo anno, il 2035, le case automobilistiche potranno immettere sul mercato solo vetture (e furgoni) elettriche. In v...

© Riproduzione riservata