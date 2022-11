Promuovere in Europa un principio di neutralità tecnologica nel campo della decarbonizzazione, in cui il contributo sinergico e complementare di tutte le tecnologie disponibili deve essere sfruttato per raggiungere l'obiettivo zero carbon. È l'obiettivo dello studio strategico realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Eni ...

© Riproduzione riservata