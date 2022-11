Con delibera 592/2022/S/gas l'Arera ha irrogato una multa da 1,47 milioni di euro alla Capital Energy Consulting Srl (ex New Energy Gas e Luce) del gruppo Mag Servizi Energia. La motivazione è aver richiesto nel 2021 ai distributori, tra cui Italgas e Salerno Energia, la sospensione della fornitura di gas a diversi clienti finali per insolvenza non...

© Riproduzione riservata