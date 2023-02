È all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri in programma domani alle 18:30 a Palazzo Chigi il decreto-legge sulle semplificazioni per l'attuazione del Pnrr dal titolo “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al ...

