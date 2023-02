Ad agosto, mentre molti erano meritatamente in vacanza o in ferie, che non sono la stessa cosa, avevamo subito dato conto dell'inconsueta iniziativa della Regione Basilicata, il cui consiglio regionale, dopo straordinaria riunione del 13 agosto (poi dicono che i politici non lavorano), aveva approvato una norma destinata ad azzerare il costo della ...

© Riproduzione riservata