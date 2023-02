La controllata di Enel 3Sun e UniCredit hanno firmato il contratto di project financing per un importo massimo di 560 milioni di euro, suddiviso tra 475 milioni di euro di senior term loan e 85 milioni di euro di Vat loan, per finanziare l'ampliamento dello stabilimento di pannelli solari 3Sun a Catania in Sicilia...

