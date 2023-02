La Commissione europea ha pubblicato oggi le proposte normative sulle regole per definire l'idrogeno rinnovabile. Si tratta di due atti delegati previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili Red II. Le regole, scrive la Commissione, servono per garantire che tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica (noti anche come Rfnbo) sian...

© Riproduzione riservata