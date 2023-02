Sostituito da Fabrizio Penna all'Unità di missione per il Pnrr, Paolo D'Aprile resta al ministero dell'Ambiente come consulente esperto in materia di energia e relazioni UE e internazionali. Lo stabilisce il decreto firmato dal ministro Gilberto Pichetto lo scorso 25 gennaio. L'incarico dura fino a fine anno con un compenso lordo di 100mila euro....

