Giovedì scorso la commissione Industria, ricerca ed energia (Itre) del Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sul “pacchetto gas verdi”, cioè sul regolamento e sulla direttiva per facilitare l'immissione in rete dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, come il biometano e l'idrogeno...

© Riproduzione riservata