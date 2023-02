Edp Renewables ha appena inaugurato in Brasile il suo maggiore complesso eolico nel mondo con una capacità installata di 580 MW da 138 turbine eoliche e una produzione attesa di circa 3 TWh all'anno. Il complesso è stato installato nello stato di Rio Grande do Norte, una regione del Brasile in cui l'azienda aveva già una presenza significativa, con...

© Riproduzione riservata