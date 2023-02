Con il documento per la consultazione 41/2023/R/gas del 7 febbraio sono stati presentati gli orientamenti dell'Autorità in relazione a misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, a seguito del procedimento avviato in autunno in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 60...

© Riproduzione riservata