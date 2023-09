Alla fine del 2022 nel mondo erano installati elettrolizzatori per una potenza di quasi 700 MW; sulla base dei progetti per cui è stata presa la decisione finale di investimento o che sono in costruzione, la capacità totale potrebbe più che triplicare fino a raggiungere i 2 GW entro la fine del 2023, di cui la metà in Cina. Se tutti i progetti annu...