Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto energia, un decreto legge con misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Lo riporta l'agenzia Ansa in attesa del comunicato ufficiale di Palazzo Chigi.Una bozza con la data di oggi del testo, che pubblichiamo in allegato, contiene misure ...