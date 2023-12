Enfinity Global chiude un finanziamento di 118 milioni di euro per la realizzazione di 101 MW in quattro impianti solari in ItaliaEnfinity Global ha chiuso un finanziamento da 118 milioni di euro per la costruzione di quattro impianti fotovoltaici utility-scale situati nel Lazio (Italia) per un totale di 101 MW. La società prevede l'entrata in fu...