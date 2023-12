Ieri l'assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” che, all'articolo 4, contiene la disposizione sul Fondo sovrano da un miliardo di euro per le filiere strategiche nazionali. Nei giorni scorsi la Camera ha approvato, in prima let...