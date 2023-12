Con risoluzione 74/E del 20 dicembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto leg...