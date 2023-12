Ad ascoltare Luigi La Rocca, DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e direttore della Soprintendenza speciale per il Pnrr, si vede come i problemi del ministero della Cultura, quando si tratta di autorizzare gli impianti a fonte rinnovabile, non sono poi così dissimili da quelli che hanno i suoi omologhi delle commissioni Via del ministero dell'Amb...