Innovo Renewables, azienda italiana attiva nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili in Italia, Regno Unito e Spagna, ha acquisito da Shon Energy un portafoglio di 305 MW di progetti in fase di sviluppo per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici in Spagna. Innovo Renewables è entrata nel mercato spagnolo lo scorso luglio con l'avvi...