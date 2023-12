L'articolo 4 del DL Energia, in conversione alla Camera, introduce un contributo alle Regioni pari a 10 euro al kW per 3 anni per chi vuole realizzare impianti a fonte rinnovabile. Che peso ha questa compensazione sul business plan di un progetto fotovoltaico? A dare qualche numero ci ha pensato il portavoce dell'Alleanza per il fotovoltaico, Aless...