Il ministero dell'Ambiente sta lavorando sul nuovo sistema di incentivi per le rinnovabili mature, in particolare per i grandi impianti fotovoltaici e eolici a terra. Il decreto Fer X, con un meccanismo di contratti per differenza con il Gse per poco più di 67 GW di nuova potenza rinnovabile, sarà il principale strumento con cui l'Italia raggiunger...