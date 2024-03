Gasoli di nuovo in forte ribasso. Il Cif Med è tornato ai livelli di inizi febbraio, prima di incamerare la batosta di venerdì pomeriggio. Tuttavia la quotazione in tempo reale del Gasoil su Londra da questa mattina indica un forte ribasso che potrebbe neutralizzare il rincaro in extra-rete. La benzina invece ha registrato solo una limatura di prez...