La Commissione di garanzia sugli scioperi ha stabilito che il previsto sciopero nazionale dei dipendenti Enel dell'8 marzo dovrà escludere l'Abruzzo, per incompatibilità con le elezioni amministrative. E' quanto si legge in una lettera inviata oggi dalla stessa Commissione ai sindacati. Nella lettera, disponibile in allegato, la Commissione ricorda...