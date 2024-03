Un partner di minoranza per realizzare le batterie e rifare tre impianti a gas a ciclo aperto. Enel, attraverso la controllata Enel Italia, ha firmato un accordo con Sosteneo Fund 1 HoldCo per la cessione del 49% del capitale sociale di Enel Libra Flexsys, società interamente posseduta da Enel Italia e costituita per la realizzazione e la gestione ...