2

Eni ha messo a punto il Piano di trasformazione e rilancio, anche in ottica di decarbonizzazione, del business della chimica, previsto dal Piano Strategico 2024-2027. Il piano, che implica circa 2 miliardi di euro di investimenti e un taglio in termini di emissioni di circa 1 milione di tonnellate di CO(circa il 40% delle emissioni di Versalis in...