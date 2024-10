Ancora un trimestre positivo per Saipem. Il consiglio di amministrazione di Saipem, presieduto da Elisabetta Serafin, ha approvato nella riunione di ieri il resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo al 30 settembre 2024 (non assoggettato a revisione contabile).Nel terzo trimestre del 2024 il Gruppo ha registrato ricavi per 3.712 mi...