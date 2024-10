Accelerare il passo per favorire lo sviluppo e l'adozione su larga scala di Ccs e Ccu, tecnologie fondamentali per centrare in tempi utili gli obiettivi di decarbonizzazione. È la richiesta di Ccs Europe e Zero Emissions Platform (Zep) indirizzata alla Commissione Europea, in una lettera firmata dai vertici di 51 aziende, tra cui, per l'Italia, il ...