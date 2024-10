Margine in crescita per Italgas nei primi nove mesi dell'anno. Oggi il consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati dei nove mesi e del terzo trimestre 2024.Nei primi nove mesi dell'anno, si legge in una nota, i ricavi totali adjusted si attestano a 1.309,3 milioni di euro (-4,4% rispetto al corrispondente periodo del 2023),...