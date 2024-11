Si terrà martedì 10 dicembre dalle ore 11 la presentazione del Preconsuntivo petrolifero 2024. L'appuntamento è presso la sede di Unem in piazzale Luigi Sturzo 31 a Roma. L'evento, ricorda l'associazione, sarà l'occasione per approfondire le tendenze nazionali e internazionali emerse nel 2024 e le prospettive per il 2025....