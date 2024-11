Nhoa Energy, società del Gruppo Nhoa dedicata allo stoccaggio di energia, ha firmato gli accordi e iniziato le attività con Red Eléctrica, l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica spagnolo, per la fornitura di due sistemi di accumulo di energia (Bess) alle isole Baleari per un totale di 140 MW e 105 MWh. I sistemi forniranno ser...