Il 15 novembre 2024 gli organismi nazionali dei sindacati di settore Flctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, riuniti in videoconferenza, hanno approvato all'unanimità la ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto di settore elettrico, in scadenza il 31 dicembre 2024. Lo fa sapere una nota dei sindacati, spiegando che nelle scorse settimane l...