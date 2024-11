In attesa delle regole operative del Gse (v. Staffetta 30/10) , Arera dà attuazione alle disposizioni del decreto Fer2 per l'agrivoltaico.Con la delibera 468/2024/R/efr del 12 novembre l'Arera ha attuato le disposizioni di cui al DM 22 dicembre 2023 in materia di in...