Il Consiglio dei ministri ha sbloccato ieri dieci procedimenti di Via su cinque progetti eolici e cinque fotovoltaici, per una potenza complessiva di 382 MW (208,6 eolici e 173,8 fotovoltaici). Prorogata anche una Via per quasi 50 MW eolici.Si tratta in particolare: del progetto eolico “EWR2 – Deliceto” con accumulo nel comune di Deliceto (FG) da...