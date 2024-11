Arrivano nuove semplificazioni per i progetti rinnovabili. Entro febbraio 2026, infatti, le Regioni e il governo dovranno individuare le “zone di accelerazione”. I progetti in queste aree, se in attività libera o soggetti a Pas, non avranno bisogno dell'autorizzazione del ministero della Cultura o delle sue soprintendenze. Se soggetti ad autorizzaz...