Dalla visione all'azione: dal Prc Europe 2025 una spinta alla trasformazione del settore

Milano è stata capitale dell'energia in Europa dal 19 al 21 maggio. Il Prc Europe 2025 ha infatti riunito i leader del settore downstream, grazie allo sponsor ospite Eni e ai partner regionali Technip Energies, Sonatrach Raffineria Italiana, Wood e Saras il Congresso: per creare partnership e sviluppare soluzioni all'avanguardia per petrolchimico e raffinazione.

“Il nostro settore è al centro della trasformazione e il nostro impegno comune per l'innovazione e la sostenibilità definirà il prossimo capitolo del downstream in Europa”. Con queste parole, Angelina Nizamova, project department director di Bgs Group, ha descritto in apertura l'ambizione del congresso Prc Europe 2025. Nizamova ha aperto l'evento insieme a Raffaele Perrone, vice presidente e responsabile ricerca e sviluppo di Sea Srl, inaugurando due giornate dedicate alla modernizzazione e alla cooperazione.

Presenti oltre 400 delegati, in rappresentanza di tutta la catena del valore della raffinazione e del petrolchimico. Agenda fitta di panel, tavole rotonde, presentazioni e live talk, per affrontare le sfide e le opportunità del settore. Prc Europe 2025 ha offerto una panoramica completa delle tendenze della lavorazione dei prodotti energetici in Europa: dalle strategie di decarbonizzazione e integrazione dell'economia circolare ai progressi della petrolchimica e dei combustibili sostenibili.

Tra i temi centrali del primo giorno, la costruzione di un ecosistema dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Si è parlato di tecnologie e innovazioni per la produzione di idrogeno pulito, di integrazione delle infrastrutture per l'idrogeno (idrogeno verde e cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio - Ccus) negli impianti esistenti.

Salvatore Giammetti di Eni ha condiviso approfondimenti sul sito di Eni a Ravenna e sul suo ruolo nel promuovere la neutralità carbonica, indicando nell'impianto un modello per il futuro della Ccus in Europa. Hammad Chowdhury di Watlow ha presentato una soluzione elettrica-termica per la produzione di idrogeno e l'elettrificazione del calore di processo, evidenziando il potenziale dell'elettrificazione per una maggiore efficienza e sostenibilità.

Tra gli altri relatori della sessione, Karl-Heinz Hammes di Neuman & Esser Deutschland GmbH & Co KG, Philip Cooper di Petrofac, Debashis Thakur di Numaligarh Refinery Limited e Federico Zanellotti di Saipem.

Il secondo giorno, i delegati hanno rivolto l'attenzione alle sfide della raffinazione, concentrandosi sulle strategie per il riutilizzo delle materie prime e tracciando una traiettoria sostenibile per la transizione energetica ed esplorando il potenziale non sfruttato dei prodotti petrolchimici.

Il panel di chiusura è stato dedicato al presente e al futuro dei carburanti sostenibili, con approfondimenti sulle innovazioni che possono accelerare la decarbonizzazione del settore. Sono stati illustrati esempi di diversificazione dei biocarburanti, con Matthias Franke del Fraunhofer Umsicht che ha parlato dell'utilizzo della biomassa di scarto come materia prima per il cracking del vapore e degli sviluppi nelle tecnologie di conversione. Luigi Crolla di Kent Plc ha parlato dell'utilizzo di materie prime di scarto per la produzione di Saf, mentre Raffaella Lucarno di Enilive ha sottolineato il ruolo delle bioraffinerie nella transizione attraverso processi di trasformazione innovativi e cooperazione internazionale.

Il terzo giorno, Eni ha accolto i delegati presso il Centro Ricerche di Bolgiano per illustrare il proprio impegno per la decarbonizzazione. I partecipanti hanno avuto l'opportunità esclusiva di visitare i laboratori New Feedstock e Energy Carrier, dove hanno esplorato le ultime scoperte dell'azienda nel campo delle energie rinnovabili, delle nuove energie e dei prodotti circolari e bio-based.

Al Petrochemical and Refining Congress: Europe 2025 sono stati illustrati oltre 50 casi di studio ed esempi concreti, con pragmatismo e accuratezza al centro dell'attenzione.

La prossima edizione dell'evento, la decima, si terrà il 18 e 19 maggio 2026 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. A questo indirizzo le modalità di partecipazione.