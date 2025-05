Quarta flessione consecutiva del gasolio autotrazione in Mediterraneo e quinta del risca. Il denso Btz invece ha registrato il terzo aumento di fila, mentre la benzina risulta più altalenante. Questa mattina la benzina ha perso quasi 6 euro per mille litri, come anche i gasoli autotrazione e agricolo, il risca 5, a fronte di un rialzo del denso Btz...