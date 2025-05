Shell celebra oggi il 75° anniversario della prima gara insieme alla Scuderia Ferrari nel Campionato mondiale di Formula 1, al GP di Monaco del 1950.Per celebrare l'occasione, la monoposto SF-25 sfoggerà una grafica che celebra l'anniversario in occasione del Gran Premio di Monaco in programma il prossimo fine settimana.Shell, si legge in una n...